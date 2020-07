Fase 3: Marche,800mila euro Regione a progetto terzo settore

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Presentato oggi in Regione, con il presidente Luca Ceriscioli, il progetto "R.i.e.s.co. Marche - Reti inclusive e solidali per la comunità: terzo settore in rete per l'emergenza covid-19". E' il primo in Italia finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus covid-19. Le risorse messe dalla Regione ammontano a 800mila euro, il 94% del costo del progetto (848mila euro) e si collocano in un finanziamento statale, normato da un Accordo di programma (2019) tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione.

L'obiettivo è promuovere azioni integrate sul territorio regionale per realizzare le quattro macro aree strategiche: azioni di contrasto alla povertà estrema; azioni e interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli (anche consegna di pasti e medicine a casa ecc.); azioni di supporto a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito dall'emergenza Covid, e azioni di supporto al tessuto associativo regionale, volto al sostentamento delle Odv e delle Aps. (ANSA).