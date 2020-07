Coronavirus, 4 ricoverati, dimessi guariti salgono a 5.731

Sono scesi a quattro (uno meno del giorno precedente) i ricoverati nelle Marche, dove nelle ultime 24 ore non ci sono stato decessi correlati al coronavirus: nessuno dei pazienti è in terapia intensiva, due sono a Marche Nord, uno a Torrette di Ancona, uno a Macerata. Sale leggermente il numero dei positivi in isolamento domiciliare, che ora sono 116 (prima 107) sulla scia dei nuovi casi registrati in questi giorni. Impennata invece per le persone in quarantena: attualmente sono 904, tra cui 30 operatori sanitari (ANSA).