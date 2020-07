Coronavirus, 35/o Monsano Folk Festival dedicato a vittime

Con una dedica alle vittime del coronavirus e un concerto per Marcello Malatesta, volontario di Monsano della Croce Rossa ucciso dalla pandemia, torna dall'1 al 9 agosto il Monsano Folk Festival, rassegna di musica popolare originale e di revival. Otto gli eventi del cartellone organizzato da La Macina, uno dei più longevi gruppi di musica popolare; concerti gratuiti e a prenotazione obbligatoria, per un "percorso di "resilienza nelle piazze e nei cortili di cinque Comuni coraggiosi, Monsano, Camerata Picena, Jesi, Morro D'Alba, Polverigi e Serra De Conti", hanno spiegato gli organizzatori.

"Sarà un festival contro il silenzio - ha detto il fondatore e direttore artistico Gastone Pietrucci -. Dopo i mesi del lockdown rischiavamo un'estate senza musica, l'arte più colpita dalla pandemia, siamo qui per sconfiggere disperazione e silenzio". Tra i protagonisti Marco Gigli, Marco Poeta e Letizia Rossi, l'omaggio a tre 'nonni' informatori cui si deve il recupero del canzoniere tradizionale marchigiano, La Macina, Dario Toccaceli, Gli impopolari. (ANSA).