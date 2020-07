Caccia: Marche, apre il 2 settembre fino al 10 febbraio

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Nelle Marche il calendario venatorio inizierà il 2 settembre prossimo e si concluderà il 10 febbraio 2021. Lo ha deciso oggila giunta regionale con l'approvazione della deliberazione sul calendario venatorio 2020/2021. L'atto, adottato su proposta dell'assessore alla Caccia, Moreno Pieroni, è stato inviato all'esame della competente Commissione consiliare per la definitiva approvazione. Anche per quest'anno le aperture per la caccia al cinghiale sono calendarizzate su base provinciale. E' stato autorizzato il prelievo dei Cervidi da metà agosto; già da maggio scorso autorizzato il prelievo in forma selettiva al cinghiale per una risposta ancora più incisiva alla finalità di contenere i danni alle colture agricole. (ANSA).