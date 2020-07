Rof riparte con teatro riallestito per Cambiale

Il Rossini Opera Festival di Pesaro riparte l'8 agosto dopo il Covid con una nuova produzione de La Cambiale di Matrimonio in un teatro riallestito, che per rispettare il distanziamento sociale vede i musicisti in platea e un pubblico di massimo 200 persone sui palchi, più una inedita 'coda' a novembre. Le prove con l'orchestra, che cominciano il 28 luglio, saranno l'occasione per riequilibrare l'acustica.

Prima della farsa scritta da un Rossini appena 18enne per Venezia, ci sarà la cantata Giovanna d'Arco, ma per il resto il festival si svolgerà all'aperto, con piazza del Popolo a fare da sfondo alla Petite Messe Solennelle in memoria delle vittime del coronavirus, al Viaggio a Reims con la regia di Emilio Sagi e ad una serie di concerti con i più famosi interpreti rossiniani, tra cui Juan Diego Florez. Nell'appendice autunnale,a novembre, ci saranno il concerto dell'Accademia Rossiniana, i Péchés de vieillesse, il Barbiere di Siviglia nella produzione di Pier Luigi Pizzi e di nuovo il Viaggio a Reims. Ed è già pronto il cartellone 2021. (ANSA).