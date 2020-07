Disagi A14, esposto Marsilio a Procure Pescara e Teramo

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato un esposto alle Procure della Repubblica di Pescara e di Teramo per denunciare le condizioni del traffico determinatesi sull'autostrada A14 da Vasto Sud al confine con le Marche. "Una situazione insostenibile in entrambe le direzioni - scrive Marsilio - per la presenza di numerosi viadotti sotto sequestro per indagini relative alle barriere di protezione".

Marsilio mette in evidenza la situazione ulteriormente peggiorata con il periodo estivo, con proteste sia dei privati sia delle associazioni di categoria per i danni economici subiti nel trasporto merci. E scrive "affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti e la necessità dell'intervento della Pubblica autorità per la pronta soluzione della vicenda". Chiede infine di essere informato sull'esito dell'esposto per valutare ogni azione volta al risarcimento dei danni subiti dalla Regione Abruzzo. (ANSA).