Coronavirus: Marche, ricoveri salgono a 5, nessuno Intensiva

(ANSA) - ANCONA, 27 LUG - E' salito nelle Marche nelle ultime 24ore da quattro a cinque il numero dei ricoverati per coronavirus ma non vi è più alcun paziente in terapia intensiva (l'unico era ricoverato fino a ieri a Pesaro). Dei cinque ricoverati, quattro sono nei reparti di Malattie infettive di Marche Nord (3) e Ancona (1) e il quinto a Macerata. Lo fa sapere il Gores con l'ultimo aggiornamento: sale ancora il numero di guariti (da 5.716 a 5.728) e risulta in calo quello dei positivi isolati in casa (da 118 a 107). In sensibile aumento invece le persone in isolamento domiciliare per contatti con contagiati (da 670 a 707, tra cui 29 oepratori sanitari); solo in 75 accusano dei sintomi. (ANSA).