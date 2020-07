Terremoto, a Fiastra l'Arco della Ricostruzione

(ANSA) - FIASTRA, 26 LUG - Il sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia ha inaugurato l'Arco della ricostruzione, l'opera d'arte contemporanea di Valfrido Gazzetti installata sulle sponde del Lago di Fiastra. Oltre al sindaco, a Gazzetti e al curatore Severino Braccialarghe, hanno preso parte alla cerimonia l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, il presidente dell'Unione Montana di Camerino e vicepresidente del Parco dei Sibillini Alessandro Gentilucci e il preside dell'Istituto scolastico Fratelli Ferri, Maurizio Cavallaro. Un momento di rinascita per l'intera vallata. "Circa 80 abitazioni private sono tornate agibili e in queste settimane stiamo dando una spinta decisiva per la ricostruzione pubblica" ha detto Scaficchia. Il Comune di Fiastra darà seguito a questo momento artistico organizzando, per la prossima stagione, una mostra estemporanea di scultura ed installando un'altra opera donata dall'artista emiliano Alessandro Merlanti. Inaugurata inoltre una nuova struttura ricettiva, l'Agriturismo Meriggio ad Acquacanina. (ANSA).