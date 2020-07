In difficoltà su pedalò, soccorso da Guardia Costiera

(ANSA) - FERMO, 26 LUG - La scorsa notte, intorno all'1:35, il personale della Capitaneria di porto-Guardia costiera di San Benedetto del Tronto, dopo una segnalazione telefonica dalla Questura di Fermo, è intervenuto per prestare soccorso a una persona in difficoltà a bordo di un pedalò alla deriva che imbarcava acqua, in località Lido Tre Archi di Fermo. Il bagnante è stato recuperato da una motovedetta che lo ha trasportato nel porto di Porto San Giorgio: era in buone condizioni di salute e non è stato necessario l'intervento del personale medico. dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di un 22enne marocchino, che per una bravata, si era allontanato dalla riva con un pattino preso sulla spiaggia, dove due sue amici stavano pescando. (ANSA).