Fase 3,questore Ancona chiude locale riaperto irregolarmente

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 26 LUG - Ancona problemi per un noto locale notturno a Montemarciano (Ancona), dove era stato vietato l'accesso per motivi di sicurezza, dopo che la polizia e i vigili del fuoco avevano rilevato delle carenze. L'esercizio però è rimasto comunque in attività, accogliendo numerosi clienti, finché gli agenti del Commissariato di Senigallia hanno segnalato la cosa al questore di Ancona, che ha emesso provvedimento di sospensione delle attività svolte all'interno del locale notturno per 15 giorni, apponendo i sigilli. (ANSA).