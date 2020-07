Droga: 160 gr cocaina in casa, arrestato da Cc

(ANSA) - MAROTTA, 26 LUG - I carabinieri della stazione di Marotta (Pesaro Urbino) hanno arrestato un 27enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari avevano notato uno strano via vai nei pressi della sua abitazione e la frequentazione di alcuni locali luogo di incontro di tossicodipendenti. Nei giorni sorsi hanno effettuato un controllo nella casa, dove il giovane vive con i genitori risultati allo stato estranei alla vicenda. Il 27enne ha reagito in modo spropositato, gettandosi a terra in preda a una crisi di nervi. Una volta riportata la calma, durante le operazioni di perquisizione, i carabinieri hanno trovato occultato in una poltrona, che è stata completamente sfoderata, un sacchetto di nylon contenente oltre 160 grammi di cocaina, in parte in polvere e in parte in pezzi solidi e compatti. Il 27enne è stato rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro, dove è rimasto dopo la convalida dell'arresto. Lo stupefacente, del valore al dettaglio non inferiore a 25mila euro, sarà sottoposto ad analisi qualitative e quantitative. (ANSA).