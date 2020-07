A Pesaro illuminazione artistica

(ANSA) - PESARO, 26 LUG - "Abbiamo vissuto mesi di buio e grande dolore, da cui stiamo gradualmente uscendo. Un passo alla volta stiamo cercando di rimettere in moto la città. Da oggi le vie principali del centro si illuminano di una luce nuova". Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci all'accensione di 400 lanterne artistiche decorate a mano e allestite nel centro storico. "La luce è da sempre simbolo di vita e rinascita. E' anche un messaggio per dire a tutti che Pesaro è viva e accogliente. Continuando sempre a rispettare le regole e a tenere alta la guardia" ha aggiunto. L'inaugurazione sulle note dell'aria rossiniana 'Vorrei spiegarvi il giubilo', tratta da La cambiale di matrimonio, eseguita dagli artisti Claudia Muschio e Marco Camillini dal Balcone di Casa Rossini. I corpi illuminanti con luci a led sono stati realizzati in collaborazione con gli Amici della Ceramica e Ikea Rimini. Le lanterne raffigurano temi simbolo della città: mare, tartaruga, bici, musica, fiori.

