Terremoto: atto indirizzo per ricostruzione Castelsantangelo

Illustrato il "Documento direttore per la ricostruzione" di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) da parte del gruppo di lavoro coordinato dalla società Mate, dall'archistar Stefano Boeri, dal prof.

Alberto Prestininzi e dal prof. Franco Braga. È avvenuto durante il terzo incontro della Cabina di regia che si è svolto il 24 luglio nella sede provvisoria del Comune di Castelsantangelo sul Nera. Il Ddr, un atto d'indirizzo per un inquadramento strategico al fine di orientare le azioni per ricostruire, adesso approderà in giunta e poi passerà al vaglio del consiglio comunale già si primo di agosto. "Un altro passo importante per la ricostruzione del nostro paese è stato fatto", dice il sindaco Mauro Falcucci. "Questo dimostra - aggiunge - come ancora una volta la sinergia e la condivisione tra istituzioni è fondamentale per dare certezza e sicurezza al nostro territorio". (ANSA).