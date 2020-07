Regionali: Marche; Salvini,futuro in vostre mani a settembre

(ANSA) - PESARO, 25 LUG - "Il cambiamento è nelle mani vostre mani: quindi a settembre le Marche aspettano voi, abbiamo bisogno di donne e uomini liberi e orgogliosi". Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook durante un incontro pubblico molto partecipato sul molo di Levante a Pesaro, a proposito delle prossime Regionali nelle Marche del 20-21 settembre. "In diretta dal meraviglioso mare di Pesaro - recita un post sul profilo Fb di Salvini - in attesa di liberare a settembre le splendide Marche".

"Posso dirvi che siete un po' matti, qui di sabato a fine luglio con questo caldo - ha scherzato - Sono stato a Prato, Bologna, Imola e ora a Pesaro: la miglior risposta ai signori attaccati alle poltrone ad Ancona e Roma siete voi perché siete uno spettacolo. Sabato pomeriggio di luglio con così tanta gente, ci dice che siamo sulla strada giusta". (ANSA).