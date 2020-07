Regionali: Acquaroli,remuntada C.sinistra? Non ha nulla da dire

Il centrosinistra parla di "remuntada e presunte cene? Dopo 25 anni di governo della regione, significa che non ha nulla da raccontare". Così Francesco Acquaroli, deputato Fdi e candidato del centrodestra a presidente della Regione Marche, anche in riferimento alla cena commemorativa della marcia su Roma ad Acquasanta Terme dello scorso ottobre, da cui ha già preso le distanze, parlando ad Ancona all'inaugurazione della sede del suo comitato elettorale in via Strada vecchia del Pinocchio. "Bisognerà vedere il 20-21 settembre chi avrà vinto o perso le elezioni - ha aggiunto - nel frattempo vorremmo continuare a parlare dei problemi dei marchigiani, dell'opportunità di una nuova Regione per affrontare i problemi di sanità, infrastrutture, ricostruzione e lavoro". Secondo statistiche, "fra 10 anni le Marche avranno abitanti 100mila in meno: i marchigiani stanno scappando. Invece di parlare di remuntade o cene sarebbe opportuno affrontare i veri problemi che a settembre, ahimè, credo travolgeranno tante imprese e tante famiglie". (ANSA).