Ciclovie: inaugurato "Percorso delle acque" a Pieve Torina

Inaugurato il "percorso delle acque", nuovo tratto di pista ciclabile che va ad ampliare la già ricca offerta dedicata agli appassionati delle due ruote nel territorio di Pieve Torina (Macerata). Il percorso che si snoda fino alla località Fiume lungo il torrente Sant'Angelo, per un totale di 4 km, diventerà fruibile per tutti. All'evento, presente il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, c'erano il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e gli assessori Moreno Pieroni e Angelo Sciapichetti. "Grazie al mio incarico di presidente di Regione - ha osservato Ceriscioli - ho l'opportunità di spostarmi dappertutto nel territorio regionale e come in questo caso, di vedere il frutto dell'impegno di tanti e anche del proprio. Per me si è una soddisfazione dietro l'altra. Ieri la giornata dedicata a Raffaello che pur nell'anno del Covid riusciamo a celebrare nel 500/o dalla morte e oggi la nuova pista ciclopedonale. Due cose molto diverse ma con un minimo comun denominatore: la grande bellezza della nostra regione". (ANSA).