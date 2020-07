Vvf rimuovono croce metallica dal Monte Bove

(ANSA) - USSITA, 24 LUG - Rischiava di precipitare da 1.900 metri di quota, ma i vigili del fuoco l'hanno rimossa: da oggi la grossa croce metallica che si ergeva sulla cima settentrionale del monte Bove non è più lì dove fu posta 38 anni fa. Rimasta appoggiata all'estremità di uno sperone roccioso, dopo aver perso l'ancoraggio al terreno a causa delle intemperie e dei terremoti che si sono susseguiti nel corso degli anni, era diventata un pericolo per gli abitanti di Ussita (Macerata).

Raggiunta in volo a bordo del Drago VF 114 del nucleo elicotteri di Pescara, con a bordo il personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) del reparto volo e Macerata, la squadra ha sezionato l'imponente struttura in ferro, dal peso di oltre 800 chili per 8 metri di altezza, e l'ha portata a valle. (ANSA).