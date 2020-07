Raffaello: monete in oro e argento Zecca per 500/o morte

Evento in diretta streaming "#Turismo culturale e sostenibile: Raffaello Sanzio e le Marche, #IoViaggioItaliano", promosso da Regione Marche, Fondazione UniVerde, Scuderie del Quirinale e Svim Marche, con il supporto di Automobile Club d'Italia. L'iniziativa si svolta in occasione della mostra "Raffaello 1520-1483" alle Scuderie del Quirinale in questi giorni, che il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha visitato: in questo contesto si è tenuta la presentazione delle monete in oro e in argento realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il 500/o anniversario della morte di Raffaello Sanzio, con la partecipazione, tra gli altri, di Paolo Aielli (amministratore delegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). "Finalmente Raffaello può essere celebrato. - ha detto Ceriscioli - Siamo alle Scuderie del Quirinale dove si sta tenendo questa bellissima mostra con 24 dipinti, i disegni e bozzetti. Una presentazione straordinaria di questo immenso artista marchigiano patrimonio del mondo". (ANSA).