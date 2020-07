Raffaello: al via a Urbino "Una Mostra impossibile"

(ANSA) - URBINO, 24 LUG - A Urbino arriva la grande mostra che consente al visitatore di immergersi nel mondo del "Divino pittore". Dal 25 luglio (30 settembre) apre nel Palazzo del Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica, l'esposizione "Raffaello. Una mostra impossibile", promossa da Regione Marche con Comune ed Enit. Presente anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli. Le Marche - nominate da Best in Travel 2020 Lonely Planet, la seconda regione al mondo da visitare - partendo da Urbino, città natale di Raffaello Sanzio, Patrimonio Unesco, vuole, attraverso la vita e le opere del grande artista rinascimentale, portare i visitatori alla scoperta di un territorio ricco di fascino, storia e tradizioni culturali ed eno-gastronomiche. La mostra racconta la carriera folgorante di Raffaello, morto a 37 anni, affiancando riproduzioni di opere provenienti dai maggiori musei al mondo che conservano capolavori come la Madonna Conestabile, la Madonna di Terranuova, lo Sposalizio della Vergine, la Madonna del Cardellino, la Deposizione. (ANSA).