Fdi: Ancona, destra ricomposta con ex Movimento sovranità

Fratelli d'Italia "riporta a casa l'ultimo pezzo della comunità della destra in provincia di Ancona", il Movimento nazionale per la sovranità, "con persone di grande qualità e continua il processo di aggregazione, confermandosi forza politica che attrae le migliori energie delle Marche". Così il commissario regionale di Fdi, il deputato Emanuele Prisco, sul ritorno nel partito, dopo l'appello di Giorgia Meloni, tra gli altri, di Giovanni Zinni, coordinatore regionale Mns, dei consiglieri comunali di Ancona Marco Ausili e Maria Grazia De Angelis, del consigliere provinciale e di Falconara Giorgia Fiorentini. All'evento, anche il responsabile organizzazione nazionale Fdi, Giovanni Donzelli, quello regionale Fabrizio D'Angelo, il capogruppo ad Ancona Angelo Eliantonio. Fdi auspica un percorso che porti all'elezione a presidente di Regione del candidato del centrodestra, il deputato di Fdi Francesco Acquaroli "per ricostruire le Marche".

Per le liste Fdi le "ultime limature potrebbero essere fatte nella prima settimana d'agosto". (ANSA).