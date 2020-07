Fase 3, 'sconto' chiusura discoteca se sensibilizza su alcol

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 24 LUG - Prefetto e questore di Ascoli Piceno hanno concesso una 'riduzione' del periodo di chiusura di 15 giorni per la sala da ballo La Terrazza di San Benedetto del Tronto, a cui era stata sospesa la licenza di esercizio per una serie di liti tra giovani in preda all'alcol, partite all'interno del locale e poi degenerate all'esterno. La Prefettura ha respinto il ricorso presentato dall'imprenditore, ma si è deciso di concedergli una chance, dato che si è mostrato collaborativo. Il periodo di chiusura del locale è stato ridotto da 15 a 8 giorni, a condizione che nei 7 giorni 'condonati' il gestore avvii una campagna di informazione e sensibilizzazione sul consumo responsabile di alcolici, organizzando per martedì prossimo una serata per i minori con lo scopo di metterli in guardia sui rischi che si corrono quando si beve troppo.

"Così - si legge in una nota della Questura - sarà possibile trasformare quella situazione divenuta a rischio in un progetto virtuoso, che metta al centro l'impegno di chi lavora per far capire al popolo della movida l'importanza di divertirsi senza perdersi in un bicchiere". (ANSA).