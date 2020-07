Coronavirus: Marche, positivi in casa 129, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 24 LUG - Nelle Marche ancora in calo nelle ultime 24ore il numero di persone positive al coronavirus che sono in isolamento domiciliare (da 134 a 129) e in aumento i guariti (da 5.691 a 5.697); nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi correlati al Covid-19 (bilancio fermo a 987).

Lo comunica il Gores. Invariato il quadro dei ricoveri: sono tre di cui due in reparti non intensivi (uno a Macerata, l'altro ad Ancona) e uno in terapia intensiva a Pesaro; due restano gli ospiti delle strutture territoriali (Rsa Campofilone). I marchigiani isolati in casa per contatti con contagiati sono in calo da 572 a 568 (71 con sintomi) tra i quali 23 sanitari (30 il giorno precedente) (ANSA).