Regione Marche 50: sei interviste con giuristi e tecnici

Un ponte tra passato, presente e futuro: sei interviste con giuristi, studiosi e tecnici per un punto sullo stato delle Regioni. Fanno parte delle iniziative promosse dal Consiglio regionale Marche per i 50 anni della Regione. Protagonista della prima il giurista e giudice emerito della 'Consulta', Sabino Cassese: nel 1970 collaborò alla stesura del primo Statuto della Regione Marche, insieme ad altri giuristi di rilievo come Lepoldo Elia e Giuliano Amato.

Intervistato da Giovanni Di Cosimo, docente di Diritto costituzionale all'Università di Macerata, Cassese ripercorre le tappe fondamentali per la definizione dello Statuto.

Cassese parla anche del capitolo conflittualità Stato-Regioni. Su ciò che è accaduto con l'emergenza sanitaria coronavirus dice: "penso allo Stato e alle Regioni come a un sistema solare con tanti corpi che corrono, ma non si incontrano mai. La recente pandemia ha dimostrato che non esiste collaborazione. Occorre ripensare a tutto il sistema regionale, dopo 50 anni un check up è indispensabile" (ANSA).