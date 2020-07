Moto: Rossi "se Marquez in pista sarà bello per tutti"

"Da fuori è sempre difficile valutare, sembrava un brutto infortunio e che Marquez stesse fuori parecchio tempo, molte gare e invece dopo tre giorni è qui. Se domani sarà in pista sarà bello per tutti". Così Valentino Rossi sul rientro lampo del pilota spagnolo a pochi giorni dall'intervento per la frattura al braccio. "Solitamente tanti piloti hanno corso dopo che si sono fatti male - ha detto il campione di Tavullia ai microfoni di Sky -, i piloti di moto sono purtroppo abituati agli infortuni e sono coraggiosi. Ma ogni incidente ha la sua storia". (ANSA).