Coronavirus: Marche, un positivo su 660 nuove diagnosi

(ANSA) - ANCONA, 23 LUG - Nelle ultime 24ore nelle Marche un caso di positività al coronavirus, registrato in provincia di Fermo, su 660 nuove diagnosi. Lo fa sapere il Gores. In tutto, nell'ultima giornata, sono stati esaminati 1.079 tamponi: 660 nel percorso "nuove diagnosi" e 419 in quello "guariti". (ANSA).