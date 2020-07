Coronavirus: Marche, -3 positivi in casa, nessun decesso

(ANSA) - Scende il numero dei marchigiani positivi al coronavirus e in isolamento domiciliare (da 137 a 134) mentre sale quello dei guariti (da 5.687 a 5.691). Lo evidenzia il Gores nell'aggiornamento delle ultime 24ore in cui non ci sono stati decessi correlati al Covid-19. I ricoverati per coronavirus restano tre (uno in terapia intensiva a Pesaro, due in reparti non intensivi a Macerata e ad Ancona). Mentre le persone isolate in casa per contatti con contagiati aumentano da 556 a 572 (77 con sintomi) tra le quali 30 operatori sanitari.

Gli ospiti di strutture territoriali rimangono due (Rsa Campofilone). (ANSA).