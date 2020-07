Conte, impegno governo collegamento 'ultimo miglio' Ancona

(ANSA) - ANCONA, 23 LUG - "Con il ministro De Micheli abbiamo la massima determinazione a dare impulso a questa opera inserita nel piano 'Italia veloce'". L'impegno del governo sull'"ultimo miglio", collegamento Ss16-porto di Ancona, ribadito in diretta dal presidente del consiglio Giuseppe Conte che, a sorpresa, è intervenuto durante la videoconferenza 'aperta' del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli con il tavolo tecnico per un punto sul collegamento 'Uscita nord' (3,4 km tra bretella, parte in galleria e viadotto): l'Anas ha concluso il progetto di fattibilità, scelto il tracciato Ss16-porto (innesto sulla Flaminia a sud della concessionaria Bartoletti) per un costo stimato 'lordo' di circa 91 milioni. Ora ci sarà la progettazione definitiva, finanziata dal ministero. "E' un'opera strategica - ha detto Conte -, l'ultimo miglio è fondamentale per consentire di liberare le potenzialità del porto di Ancona, un'infrastruttura importante per la città, la regione, la dorsale appenninica e la linea Adriatica. Massimo impegno del governo". (ANSA).