Acqua: Ascoli Piceno,stop erogazione idrica notturna da 27/7

Stop all'erogazione idrica nelle ore notturne (dalle 22 alle 6.30 a partire dal 27 luglio) salvo imprevisti che ne determinino un'anticipazione. Lo ha annunciato la Ciip spa di Ascoli Piceno a causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un'elevata e crescente domanda idrica da parte dell'utenza, dell'attuale andamento climatico stagionale, al fine di garantire un'equa distribuzione della risorsa idrica disponibile. E' la prima fase di altri possibili interventi attivabili in relazione all'andamento delle portate sorgentizie, all'andamento climatico e alla domanda idrica delle utenze. Sono interessate alcune zone nei Comuni di Fermo, Servigliano, Santa Vittoria in Matenano, Grottazzolina, Offida, Castorano, Spinetoli, Acquaviva Picena, Monteprandone, San Benedetto del Tronto. Alla cittadinanza Ciip "raccomanda di utilizzare l'acqua con oculatezza e per sole esigenze igienico-potabili": con l'acqua potabile è proibito innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi ecc. (ANSA).