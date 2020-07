Vertice Ue: Tajani,pronti a collaborare per piano riforme

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - L'accordo europeo sul Recovery Fund ha segnato "un cambiamento epocale" per l'Europa, ma è solo un primo risultato: per accedere alle risorse serve "un piano di riforme" per il quale "noi siamo pronti a collaborare e credo che tutto il centrodestra unito sia disponibile a partecipare ad una iniziative che permetta all'Italia di ottenere un risultato positivo". Così il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani ad Ancona. Per Tajani il piano "deve essere concordato con il centrodestra. Il governo da solo difficilmente avrà risultati positivi. Noi ci siamo - ha insistito -, abbiamo idee e proposte, noi di Forza Italia abbiamo già presentato un piano di riforme" su fisco, giustizia, burocrazia, "piano casa per rilanciare l'economia e naturalmente infrastrutture". (ANSA).