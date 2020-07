Scuola: Azzolina, partiti monitoraggi su banchi singoli

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - "Non ci sono direttive univoche per l'utilizzo di banchi singoli nelle scuole per garantire il distanziamento sociale, faremo quello che ci chiedono i dirigenti scolastici degli istituti di tutta Italia". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in visita ad Ancona rispondendo ai giornalisti.

"Sono partiti i monitoraggi per conoscere le esigenze dei diversi plessi e della questione si sta occupando il commissario Arcuri. Per parte nostra contiamo di garantire un anno scolastico come si deve, ha aggiunto". In merito poi all'utilizzo di strutture alternative alla scuola per le elezioni Azzolina ha spiegato che "gli spazi sono di competenza degli enti locali, ma è evidente che per la ministra più la scuola sta aperta e meglio è. Anche per effettuare la sanificazione non si parla di settimane di chiusura perché la si può fare in un giorno". (ANSA).