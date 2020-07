Scuola: Azzolina, nelle Marche nessuna classi pollaio

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - "Le classi pollaio, problema che combatto da sempre, nelle Marche sono rarissime, e in ogni caso i soldi che arriveranno dal Recovery Fund verranno investiti anche nell'edilizia scolastica". L'ha detto oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina nel corso di un incontro stampa ad Ancona, al termine di un confronto con i responsabili locali sulle criticità delle scuole nella regione. Al suo fianco, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Felisetti, contraddicendo quanto sostenuto dai sindacati, ha precisato che nella regione la media degli studenti per classe è di 20 alunni e che "solo il 10% delle 10.005 classi censite ne accoglie più di 25 e in rarissimi casi 29". "In ogni caso - ha assicurato la ministra - laddove queste criticità siano presenti, prenderemo provvedimenti assieme agli enti locali".

(ANSA).