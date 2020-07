Scuola: Azzolina, assunzioni con immissioni ruolo e concorso

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - Immissioni in ruolo, per le quali esistono già le graduatorie concorsuali, e un nuovo concorso straordinario per i docenti di diritto. Li ha annunciati oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in visita ad Ancona, precisando che per quanto riguarda le assunzioni di supplenti "è possibile effettuare da oggi la domanda per le graduatorie provinciali digitalizzate che consentiranno di abbandonare la burocrazia, con oltre un milione di domande cartacee, e di modernizzare la scuola". "E' evidente - ha aggiunto - che buona parte dei fondi di 2,9 miliardi di euro riservati al comparto serviranno proprio a coprire queste spese". (ANSA).