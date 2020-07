Regionali: Marche, Forza Italia apre al civismo

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - "Per la prima volta" Forza Italia "spalanca le porte al civismo" per le regionali nelle Marche. Lo hanno annunciato il vice presidente Antonio Tajani e il commissario regionale sen. Francesco Battistoni."Per la prima volta ci rivolgiamo ad un elettorato civico - ha detto Tajani -, e apriamo a candidati, soprattutto sindaci, che vengono da movimenti civici, per dare un segnale di cambiamento". La scritta "Civici per le Marche" compare su sfondo azzurro sul simbolo scelto per le regionali nelle Marche, insieme a "Forza Italia" e a "Berlusconi". "Le Marche hanno bisogno di cambiare - ha osservato Tajani -. C'è molto da fare in questa regione, penso soprattutto alle infrastrutture". Quanto ai pronostici per l'esito della competizione elettorale "siamo qui per vincere, si corre non per partecipare, ma per cambiare le cose. Abbiamo molti progetti". E il centrodestra è "coeso" con candidati unitari in tutte le regioni, "nelle Marche come in Campania".

