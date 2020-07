Droga: poliziotto si tuffa in mare per catturare spacciatore

(ANSA) - PORTO RECANATI, 22 LUG - Arrestato dopo un inseguimento movimentato un trentenne tunisino domiciliato all'Hotel House di Porto Recanati, spacciatore di cocaina, dai poliziotti della Questura di Macerata, uno dei quali si è tuffato in mare per bloccarlo. Gli agenti, impegnati nei servizi di ordine pubblico presso il grattacielo, lo hanno notato mentre circolava in bicicletta sul lungomare. Alla vista dei poliziotti, che gli hanno intimato l'alt, ha abbandonato la bici ed è fuggito a piedi. Dopo essersi liberato del marsupio che aveva con sé si è gettato in mare, seguito da un agente che si è tuffato senza esitazioni, lo ha raggiunto e lo ha riportato a riva..nel marsupio c'erano 6 dosi di cocaina e mille euro in contanti. Il questore di Macerata Antonio Pignataro è andato sul luogo dell'inseguimento per complimentarsi di persona con il poliziotto. (ANSA).