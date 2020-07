Coronavirus, un nuovo caso Ancona, un ricoverato a Torrette

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - Un caso positivo al covid è stato registrato nelle ultime 24ore in provincia di Ancona su 671 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi. I tamponi effettuati in totale sono stati 1.135. Resta stabile il numero dei ricoverati: tre, ma l'ospedale di Torrette di Ancona torna ad accogliere un paziente in malattie infettive, un altro è a Macerata e il terzo è in terapia intensiva a Marche Nord. Il numero dei dimessi/guariti sale a 5.687 (+5), quelle dei positivi in isolamento domiciliare scende a 137 (-4). Balzo in avanti delle persone in quarantena, che sono 556 persone (23 operatori sanitari) per contati con contagiati, rispetto alle 496 nelle 24 ore precedenti. (ANSA).