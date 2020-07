70 gatti sequestrati da guardie zoofile Oipa e Ccf

(ANSA) - TRECASTELLI, 22 LUG - Circa settanta gatti malati e un cane detenuti in spazi malsani e maleodoranti all'interno di una casa nei pressi di Trecastelli (Ancona). Questo lo scenario che si è presentato oggi alle guardie zoofile Oipa del nucleo di Ancona e a un veterinario intervenuti a seguito di una segnalazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali del Comando di Senigallia, allertati dalle zoofile per un intervento congiunto, e la proprietaria dell'immobile dato in affitto a una donna che viveva nell'appartamento con la madre e i gatti in condizioni igienico sanitarie inadeguate. Nel corso dei controlli, si è accertata la presenza di diversi cuccioli di razza malati e di un gatto morto, forse da circa una decina di giorni, buttato tra i rifiuti all'esterno della casa. La donna è attualmente indagata per maltrattamento e per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. I gatti per ora restano nell'appartamento in attesa dello sviluppo delle indagini e degli accertamenti sanitari. (ANSA).