Sanità: Fermo, consegna lavori ospedale, pronto in 36 mesi

"Sono stati consegnati questa mattina alla ditta Carron, con l'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Fermo a San Claudio di Campiglione (Fermo) per una spesa totale di 100 milioni di euro". Lo annuncia l'assessore regionale al Bilancio Fabrizio Cesetti dopo che ieri, la società Rina Check srl, incaricata dalla stazione appaltante per la verifica del progetto esecutivo, ha emesso la verifica finale, documento necessario per il via libera del progetto esecutivo approvato con Decreto Dirigenziale 82/ESO del 20 luglio.

"La durata prevista dal cronoprogramma è di 36 mesi. - riferisce Cesetti - Saranno realizzati 362 posti letto e 7 sale operatorie in una struttura che si estenderà su un'area di 68mila mq. L'impegno della giunta regionale per questa infrastruttura sanitaria - rimarca l'assessore - è stato convinto e determinato e ora siamo finalmente alla fase finale di una realizzazione davvero strategica per la salute di tutto il territorio". (ANSA).