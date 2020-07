Regioni: Marche-Inail, tutela infortunati e tecnopatici

(ANSA) - ANCONA, 21 LUG - Legittimare e consolidare il ruolo dell'Inail, attraverso la condivisione con la Regione Marche, nel potenziamento delle strutture sanitarie per garantire sempre più i servizi e le prestazioni sanitarie agli assicurati Inail, anche attraverso la semplificazione del relativo percorso assistenziale. E' l'obiettivo dell'accordo siglato stamattina tra Regione e Inail Marche per un sempre più proficuo e collaborativo ruolo di affiancamento dell'Istituto al Servizio Sanitario Regionale nell'erogazione delle prestazioni ad infortunati e tecnopatici, ancor più rilevante in questa fase emergenziale. Alla firma, nel corso di una videoconferenza stampa a Palazzo Raffaello, erano presenti il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il direttore regionale Inail Giovanni Contenti e il direttore Asur Marche Nadia Storti.

"Questo documento - ha spiegato Ceriscioli - sancisce la collaborazione tra Regione Marche e Inail per poter utilizzare al meglio il sistema e le risorse umane a nostra disposizione".

