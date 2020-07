Regionali, Ceriscioli firma decreto indizione 20-21/9

(ANSA) - ANCONA, 21 LUG - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta regionale delle Marche per il 20 e 21 settembre 2020. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 nella giornata di lunedì 21 settembre. A ciascuna circoscrizione elettorale è stato assegnato il seguente numero di seggi: Circoscrizione elettorale di Ancona 9 seggi; Circoscrizione elettorale di Ascoli Piceno 4 seggi; Circoscrizione elettorale di Fermo 4 seggi; Circoscrizione elettorale di Macerata 6 seggi; Circoscrizione elettorale di Pesaro Urbino 7 seggi. Nelle stesse date si svolgeranno il referendum popolare confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, come indicato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio, e le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali, come stabilito con decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio.

