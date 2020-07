Morto Maurizio Pieroni, tra i fondatori dei Verdi

(ANSA) - E' morto oggi all'età di 69 anni Maurizio Pieroni, tra i fondatori dei Verdi italiani e loro capogruppo in Senato. Ad annunciarlo con una nota l'Esecutivo Nazionale della Federazione dei Verdi. "Ci ha lasciato oggi Maurizio Pieroni, storico fondatore dei Verdi, tra i promotori delle primissime Liste Verdi fin dall'inizio degli anni '80 del secolo scorso", si legge nella nota. "Pieroni - viene ricordato - aveva partecipato a tutto il processo costituente che ha portato alla fondazione della Federazione delle Liste Verdi (1986) e poi dei Verdi (1990). Nel 1992 venne eletto deputato nella XI Legislatura (1992-94) e poi per due mandati venne eletto al Senato, nella XII (1994-96) e nella XIII Legislatura (1996-2001). Durante questa sua ultima legislatura Maurizio Pieroni venne eletto capogruppo dei Verdi al Senato e, insieme a Marco Boato, entrò anche a far parte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D'Alema". Pieroni viene ricordato con commozione a Senigallia, la sua città. (ANSA).