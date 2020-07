Morani invita Chiara Ferragni a Palazzo Ducale Urbino

(ANSA) - URBINO, 21 LUG - "Mi piacerebbe davvero fare conoscere a Chiara Ferragni il Palazzo Ducale dì Urbino. Chissà se ha voglia di venire nel nostro meraviglioso territorio". A lanciare l'invito su Twitter è Alessia Morani (Pd), sottosegretaria allo Sviluppo economico. "Dopo la visita di Chiara Ferragni - spiega - gli Uffizi hanno avuto un boom di visitatori e questa è la migliore risposta alle polemiche. E' una icona social, in grado di far conoscere e apprezzare i nostri tesori ai giovani. L'obiettivo deve essere quello di allargare il più possibile la conoscenza dell'arte e in questo può essere una eccezionale testimonial. Spero di poterla accompagnare presto nella visita al palazzo Ducale". (ANSA).