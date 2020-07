Comuni: Fermignano, libro fotografico bis famiglie dopo 20 anni

Vent'anni fa Emanuele Feduzi aveva 18 anni e viveva a casa con i genitori, ritratti con lui e il fratello in una foto del primo libro fotografico dei residenti (circa 8.600) di Fermignano (Pesaro Urbino) "Quelli del 2000"; ora Feduzi è il sindaco della cittadina e ha promosso, con Andrea Sacchi, patron della casa editrice "In un Click" e il fotografo Davide De Luca co-autore del volume celebrativo, un nuovo book di foto "Quelli del 2020" che immortalerà oltre 3.300 famiglie di Fermignano in circa un migliaio di scatti. La cittadinanza si è aperta con entusiasmo al progetto, sostenuto dalla Regione, per iniziativa del vice presidente del Consiglio Regionale Renato Claudio Minardi: chi ha 'posato' in casa, chi per le strade della cittadina, chi in foto di gruppo (nel più numeroso figurano ben 35 persone). Un libro che "rimane nella storia" della cittadina, ha detto Minardi sottolineando "l'emozione delle famiglie per le foto".

"Il libro riunisce la comunità e ne stringe il senso ancora più forte", ha osservato Feduzi. (ANSA).