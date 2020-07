Ciclovie: Marche, rete 500 km che parla 'stessa lingua'

(ANSA) - ANCONA, 21 LUG - Ciclovie inserite nel paesaggio, che parlano la "stessa lingua" in termini di segnaletica anche per i collegamenti 'intermodali', le indicazione su punti d'interesse, siti monumentali, caratteristiche dei percorsi, soste attrezzate: un "grande progetto di mobilità sostenibile che connette il territorio" dalla costa all'interno, dalle zone del cratere sismico al mare. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli e la vicepresidente Anna Casini hanno presentato le "Linee guida per la realizzazione e la segnaletica della Rete ciclabile regionale", da circa 500 km, contenute in una corposa brochure: la ciclovia Adriatica (Marche capofila), 1.127 km di cui 297 km nelle Marche (166 km finanziati e realizzati o in realizzazione, 131 da finanziare) con fondi regionali per 14,3 milioni negli ultimi 5 anni; previste 13 direttrici trasversali a pettine: del Foglia, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone, Potenza, Chienti, Tenna, Ete Vivo, Aso, Tesino e Tronto, con cinque ponti ciclopedonali (Cesano, Chienti, Ete Vivo, Aso, Tronto). (ANSA).