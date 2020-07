Uil: Fioretti lascia guida sindacato Marche dopo 22 anni

"Quarantacinque anni della vita della nostra Repubblica che ha visto il sindacato in prima linea a difendere i principi di democrazia e il ruolo centrale del mondo del lavoro. Pagine belle come la conquista dello Statuto dei lavoratori e momenti difficili come la rottura della Federazione Unitaria". Così sintetizza la propria lunga militanza il segretario generale della Uil Marche, Graziano Fioretti che lascia, dopo 22 anni, la guida del sindacato. Il suo successore sarà indicato dal Consiglio regionale il 24 luglio all'auditorium dell'Hotel Federico II di Jesi. Un cambio naturale dopo una vita dedicata alla tutela dei diritti dei lavoratori, iniziata nel 1975. Fioretti, diplomato perito industriale, dopo un'esperienza lavorativa come saldatore e tornitore, ha fatto esperienze sindacali nei settori tessile a Jesi e edile. Nel 1981 viene eletto alla guida della Uil provinciale di Ancona, nel 1998 diventa segretario generale della Uil . Ora "un ricambio generazionale per dare spazio ad un nuovo gruppo dirigente" (ANSA).