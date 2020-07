Premio TerraViva dalla parte della legalità a Roberto Catani

La terza edizione del premio "19 Luglio 1992 TerraViva, dalla parte della Legalità", istituito in memoria della strage di Palermo in Via d'Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, ha visto tra i premiati il marchigiano Roberto Catani, avvocato di Jesi e presidente dall'associazione Legalità Organizzata. Tra le motivazioni del riconoscimento, l'impegno nella diffusione della cultura della legalità nelle scuole e l'attività professionale di difesa dei testimoni di giustizia e di coloro che sono taglieggiati dal crimine organizzato. Tra gli altri premiati anche Catello Maresca, sostituto Pg a Napoli e Mauro Esposito, imprenditore e testimone di giustizia piemontese. "E' il coronamento di anni di attività dietro la quinte a sostegno dell'antimafia e della legalità - commenta Catani - nella speranza di costruire un futuro migliori per i nostri ragazzi ed un Paese in cui vi siano più Lavoro, più legalità e più libertà, affrancandosi - specie in alcuni territori - dal bisogno e dalla criminalità. (ANSA).