Musicultura, incoronati otto vincitori della 31/a edizione

Il Comitato di Garanzia di Musicultura ha decretato la rosa finale degli otto vincitori della 31/a edizione del Festival della canzone popolare e d'autore 2020. Sono: Blindur con la canzone "Invisibile agli occhi", Fabio Curto "Domenica", Hanami "Contro volontà", H.E.R.

"Il mondo non cambia mai", I Miei Migliori Complimenti "Inter-Cagliari", La Zero "Mea culpa", Miele "Il senso di colpa", Senna, "Italifornia". Le cantautrici H.E.R. e Miele si sono guadagnate di diritto un posto tra i vincitori grazie al voto popolare espresso su Facebook. Nel Comitato di Garanzia di Musicultura ci sono, tra gli altri, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Gaetano Curreri, Dacia Maraini, Gino Paoli, Ron, Roberto Vecchioni. Enrico Ruggeri, anche lui nel Comitato di Garanzia, condurrà le serate finali (28-29 agosto) all'Arena Sferisterio di Macerata, in onda su Rai Radio 1. Il pubblico delle serate decreterà, tra gli otto, il vincitore assoluto al quale andranno i 20 mila euro del premio finale.

(ANSA).