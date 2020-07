Mare, Goletta Verde, tutti in regola punti campionati Marche

(ANSA) - ANCONA, 20 LUG - Tutti entro i limiti di legge i punti campionati sulla costa delle Marche: canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare. È questa in sintesi una fotografia scattata lungo le coste delle Marche da un team di tecnici e volontari di Goletta Verde, storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. I risultati sono stati presentati nel corso di una diretta Facebook da Legambiente Marche. Quest'anno la campagna ambientalista non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell'imbarcazione per rispettare le norme anticontagio.

Legambiente invita comunque a non abbassare la guardia, perché "il ritardo nella partenza della stagione balneare e la lenta ripresa dopo il lockdown rappresentano condizioni di contesto molto differenti dagli scorsi anni. Le Marche violano da 13 anni le norme Ue sulla raccolta o trattamento delle acque reflue urbane". (ANSA).