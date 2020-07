Fase 3: sputi a controllore ascensori, Ps denuncia 48enne

(ANSA) - ANCONA, 20 LUG - Identificato e denunciato dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona l'uomo - un 48enne di Ancona - che il 14 luglio scorso sputò in faccia a un controllore della Conerobus in servizio all'ascensore del Passetto di Ancona durante un alterco. L'addetto, nel contesto delle disposizioni anti-Covid, gli aveva fatto presente che non poteva entrare dal lato destinato agli utenti in uscita: tanto era bastato per 'scatenare' il 48enne il quale aveva oltraggiato il controllore e poi, dopo aver scostato la mascherina, gli aveva sputato prima di dileguarsi. Il fatto era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza: dalle indagini successive svolte anche esaminando i filmati i poliziotti hanno identificato l'autore del gesto. Stamattina, negli uffici della Mobile, l'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero alla Procura per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. (ANSA).