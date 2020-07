Fase 3: Gdf e Adm, sequestro 36mila mascherine e 10mila tute

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Ancona e i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, ufficio di Ancona, Sezione di Fabriano, hanno intercettato e impedito l'importazione di 36mila mascherine filtranti (Ffp2) e 10mila tute monouso, provenienti dalla Cina.

Dagli accertamenti dEi finanzieri, le mascherine sono risultate irregolari per apposizione di falsa marcatura Ce: sono state sequestrate e l'importatore è stato denunciato per produzione e uso di atti falsi e commercializzazione di prodotti privi di attestazioni di conformità Ce. Le tute sono state requisite su disposizione del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e assegnate dall'Adm alla locale Protezione Civile. La merce, importata da una società umbra con interessi commerciali nella Marche, è stata monitorata dalla Fiamme Gialle di Ancona dal suo arrivo all'aeroporto di Bologna e segnalata alla sede di Fabriano dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, dove era diretta per le operazioni di sdoganamento.