Coronavirus: Bonetti, ha vinto Paese-comunità

"Il Paese ha retto sulla capacitò di farsi comunità: in famiglia, la rete più solida pur con solitudini e fragilità; nel pubblico, con le forze dell'ordine, con i sindaci, che sono i nostri eroi, e i prefetti che hanno fatto sentire lo Stato presente e a servizio di ogni donna e uomo". Lo ha detto la ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti durante un incontro istituzionale a Fermo, nella Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori. Bonetti ha elogiato il lavoro sul sociale svolto sul territorio: "Fermo ha scelto la prossimità e il lavoro in rete, tutte le voci delle istituzioni, il sindaco Paolo Calcinaro, il prefetto Vincenza Filippi, l'associazione On the Road hanno testimoniato il valore del lavoro in sinergia e quelle connessioni che ci fanno Paese" il commento, ricordando poi la scelta di investire sul centro antiviolenza, il protocollo per il contrasto del bullismo e cyberbullismo, l'accompagnamento dell'affido e dell'adozione, il senso di una comunità "che mette a disposizione risorse".

(ANSA).